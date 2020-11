Opvallende mening over crash in Polen: "Ik was 2 maanden out, maar vindt niet dat Groenewegen gestraft moet worden"

Eduard Prades was één van de vele renners die op die bewuste dag tegen het asfalt ging. De spurter van Movistar heeft op Twitter gereageerd op de straf die de UCI uitgesproken heeft tegen Groenewegen. "Ik ben door die val twee maand out geweest, maar vindt niet dat Groenewegen hiervoor gestraft moet worden", aldus Prades.

Op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke mening. Prades legt de schuld echter elders. "Wat met diegenen die dit hebben toegestaan en de organisatie die zo'n hekken opstelt aan zo'n finish? Wat met zij die dit ingekorte seizoen verloren hebben zien gaan door slecht opgestelde hekken?"

I was out for 2 months for that crash,but I don't think @GroenewegenD should be punished..What about those who allowed it and the organization that sets up the fences and that finish? What about those of us who lost this short season due to poor fencing? @UCI_cycling @cpacycling https://t.co/moWXkzxS86