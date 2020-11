Wout van Aert is zeer tevreden met zijn nieuwe trofee: "Het maakt het extra speciaal"

Wout van Aert kreeg gisteren uitstekend nieuws. Onze landgenoot heeft namelijk de Nationale Trofee voor Sportverdienste gewonnen. Hij kreeg telefoon van niemand minder dan Eddy Merckx voor het goede nieuws te melden.

Wout van Aert zelf gaf een interview bij VTM Nieuws. Zo was hij verrast door het telefoontje. "Ik had niet verwacht dat ze de trofee op deze manier gingen uitreiken", aldus van Aert. "Normaal is daar een hele show bij, maar het kan dus ook op deze manier."

Onze landgenoot is zeer tevreden dat hij de trofee heeft gewonnen. "Het feit dat je het maar één keer in je leven kan winnen, maakt het extra speciaal", legde de renner van Jumbo-Visma uit. Wout van Aert won dit seizoen onder meer enkele Tourritten, de Strade Bianche en Milaan-Sanremo.