Wout van Aert onder de indruk van telefoontje van Eddy Merckx: "Ik was een beetje starstruck"

Wout van Aert heeft de Nationale Trofee voor Sportverdienste gewonnen. Onze landgenoot kreeg het telefoontje met het goede nieuws van niemand minder dan wielerlegende Eddy Merckx.

Wout van Aert was onder de indruk van het telefoontje van Eddy Merckx. De renner van Jumbo-Visma vertelde het zelf via Twitter. "Het was een normale donderdag, tot ik een telefoontje kreeg van de GOAT", aldus van Aert.

"Ik was nog steeds een beetje starstruck wanneer Eddy mij vertelde dat ik de trofee had gewonnen", schreef onze landgenoot. Het is een trofee dat een sportman maar één keer in zijn carrière kan winnen.