OFFICIEEL: Nummer twee uit Parijs-Roubaix 2018 gaat Van der Poel bijstaan bij Alpecin-Fenix

Alpecin-Fenix heeft de komst van één van de renners met wie het onderhandelde afgerond. Het staat nu volledig vast dat Silvan Dillier in 2021 in het team zal hebben. Hij zal deel uitmaken van de kern voor de klassiekers, die uiteraard draait rond Mathieu van der Poel.

Silvan Dillier reed van 2013 tot en met 2017 voor BMC. Nadien volgde een overstap naar AG2R. De Zwitser bezorgde de Franse formatie ei zo na een delirium in Parijs-Roubaix. Na een hele dag in de aanval te koersen eindigde hij tweede in de Helleklassieker. Op de piste van Roubaix was Peter Sagan te snel voor hem.

Zijn passage bij AG2R zou dus drie jaar duren. Het werd voor hem overigens een seizoenseinde in mineur in 2020. Aan een val in de Driedaagse Brugge-De Panne hield hij een sleutelbeenbreuk over. Voor Dillier is het nu kwestie volledig te herstellen en zich klaar te stomen voor 2021.

De overstap naar Alpecin-Fenix hing al een tijdje in de lucht. De ploeg bevestigde op zijn Instagrampagina nu ook dat het helemaal rond is. Alpecin-Fenix is onder andere verheugd over de ervaring die Dillier met zich meebrengt.