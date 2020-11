Na vlucht vooruit van Verbrugghe lag 'promotie' voor Sven Vanthourenhout voor de hand

Sven Vanthourenhout is dus toch voortaan de bondscoach van de nationale ploeg in het wegwielrennen. Goed dat die duidelijkheid er is, al zat het er al wel een hele tijd aan te komen. Zeker nadat Rik Verbrugghe al een overeenkomst sloot met Israel Start-Up Nation.

Vanthourenhout was sinds 2018 al assistent van Verbrugghe en neemt nu dus over. De breuk tussen Belgian Cycling en Verbrugghe komt niet als een verrassing. Hoewel dat haaks staat op de resultaten. Die waren in het tijdperk-Verbrugghe simpelweg fantastisch. Zeven medailles in twee jaar tijd. Met het goud voor Evenepoel in de EK-tijdrit in 2019 als hoogtepunt.

Knap werk geleverd dus. Al was er soms wel een opmerking over zijn manier van werken. Eer zoiets naar buiten komt, moet er toch al wel iets aan de hand zijn. Het meest opvallende moment was nog dat de wielerbond hem wegstuurde op het EK in Plouay omdat hij op een avond nog iets was gaan eten en zo niet in de bubbel gebleven was.

Verbrugghe snapte die beslissing langs geen kanten, bij de Belgische bond wilden ze aangeven dat de regels voor iedereen gelden. Toen leek het al erg twijfelachtig of beide partijen wel met mekaar gingen verder gaan. Verbrugghe wachtte zijn lot niet af. Midden oktober ging hij akkoord met een voorstel van Israel Start-Up Nation om sportief manager te worden bij de ploeg die Chris Froome wist te strikken.

OPRECHTE WOORDEN OVER SAMENWERKING

Zo had hij tenminste al een zekerheid, maar bleef hij wel openstaan om verder te doen als bondscoach. Daar opteerde Belgian Cycling dan toch niet voor. Wel is het mooi dat alle plooien zijn gladgestreken. De mooie woorden langs weerszijden over de toch succesvolle samenwerking zijn oprecht. Alleen kiest de KBWB voor Vanthourenhout als nieuwe bondscoach.

Die werd meteen genoemd als mogelijke opvolger en dat alleen is al een bewijs van het feit dat hij goed gescoord heeft bij de bond de voorbije jaren. Hij is al enkele jaren trouw, weet hoe er gewerkt wordt, en genoot zo het voordeel op andere externe kandidaat-coaches. Door hem geleidelijk meer verantwoordelijkheid te geven lijkt Vanthourenhout perfect voorbereid op dit moment.

VOLGENDE, LOGISCHE STAP

Wie een paar jaar geleden geweten zou hebben dat Sven Vanthourenhout de bondscoach voor de wegploeg zou zijn, zou maar raar hebben opgekeken. Een voormalige veldrijder aan het roer van de nationale ploeg wegwielrennen? Het is een scepsis die nu bij sommigen misschien nog leeft, maar veel minder. Zijn aanstelling lijkt eerder een volgende, logische stap in een proces.

Of dat een succes gaat worden, moet zoals altijd blijken uit de resultaten. De verwachtingen zijn alleszins hoog, met toppers als Remco Evenepoel en Wout van Aert in de rangen. Die hebben al eens op het podium gestaan van een groot kampioenschap. Dat WK-goud, of goud op de Olympische Spelen, dat moet er de volgende jaren ook van komen. Gaan voor het hoogste goed dus.