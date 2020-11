Astana pakt flink uit en haalt maar liefst zes beloftevolle renners op, waaronder een voormalige wereldkampioen

Het gaat om Samuele Battistella (22), Andrea Piccolo (19) Matteo Sobrero (23), Stefan de Bod (24), Javier Romo (21) Benjamin Perry (26). Die eerste is de U23-wereldkampioen van vorig jaar, terwijl Romo de regerende Spaanse beloftenkampioen is.

Battistella, De Bod en Piccolo tekenden voor twee seizoenen, Romo voor drie en het duo Perry-Sobrero voor één.

