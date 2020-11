35-jarige Italiaan maakte indruk in de Giro en krijgt een nieuw contract bij Vini Zabú-Brado-KTM

Vini Zabú-Brado-KTM heeft besloten om het contract van Marco Frapporti open te breken. De 35-jarige Italiaan blijft daardoor een jaar langer bij de wielerploeg. Hij maakte dit jaar nog indruk in de Giro door een paar keer mee te springen in de ontsnapping.

Frapporti heeft zich vooral in de ontsnappingen laten zien. Zo was hij mee in de ontsnapping van Milaan-Sanremo en ook in de Giro sprong hij een paar keer mee. Daardoor eindigde hij op het einde van de Giro zelfs op de derde plaats in het tussensprintklassement.