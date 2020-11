B&B Hotels moet alleen verder: Vital Concept heeft zich teruggetrokken als co-sponsor

B&B Hotels-Vital Concept zal in 2021 niet meer doorgaan onder dezelfde naam. Vital Concept heeft zich namelijk teruggetrokken als co-sponsor, waardoor de ploeg verder door het leven zal gaan als B&B Hotels.

B&B Hotels-Vital Concept krijgt in 2021 een nieuwe naam. De ploeg zal verder gaan als B&B Hotels, want Vital Concept heeft zich teruggetrokken als co-sponsor. Jérôme Pineau, ploegleider van de ploeg, vertelde bij Ouest France dat er nu heel wat onzekerheid is bij de ploeg.

Hij zou dan ook graag een nieuw bedrijf vinden om mee samen te werken. "Als een bedrijf als co-sponsor wil fungeren bij een wielerploeg, staat onze deur zeker open", vertelde de ploegleider van B&B Hotels.