Philippe Gilbert kaart frustratie uit wielerjaar 2020 aan: "Dit is niet de manier waarop ik afscheid wil nemen van de Tour"

Philippe Gilbert sprak zich al uit over de commentaren van Evenepoel en de vraag of Wout van Aert een grote ronde kan winnen. Dat deed 'Phil' in een interview in L'Avenir. Het ging natuurlijk ook wel over zijn eigen prestaties en ambities. Wat dat betreft blijft vooral de Tour hangen.

"Ik heb heel veel zin om opnieuw de Tour te rijden", kondigt Gilbert nu al aan. Dat heeft ook een reden. "De laatste drie jaar had ik een lastige relatie met de Tour: in 2018 en 2020 moest ik opgeven na een val, in 2019 werd ik niet geselecteerd." BESTE NIVEAU Altijd wel iets dus. Dit jaar leek Gilbert wel klaar om een goede Tour te rijden. Door zijn val was het voorbij nog voor het begonnen was. "Op dat ogenblik begon ik net op mijn beste niveau te komen. Daardoor was die val zo frustrerend, want nu heb ik nooit mijn beste niveau gehaald. Dit is niet de manier waarop ik afscheid wil nemen van de Tour." Zijn er naast de Tour nog andere wedstrijden waar Gilbert wakker van ligt? "Aan Milaan-Sanremo wil ik nog niet te veel denken, al blijft die wedstrijd ergens wel in mijn hoofd zitten. Maar er zijn nog vele mooie koersen die ik wil winnen: Harelbeke, Gent-Wevelgem enz."