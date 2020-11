Ploegleiding Pauwels Sauzen-Bingoal splitst zich op

Ook bij Pauwels Sauzen-Bingoal maken ze zich op voor een reeds veelbesproken weekend. In de Wereldbekermanche in Tabor koersen de veldrijders natuurlijk voor hun land. Renners als Eli Iserbyt zullen ook één iemand uit de begeleiding van hun ploeg rond zich hebben in Tsjechië.

Rond het transport van België naar Tsjechië is al veel te doen geweest en hiervoor werd een apart vliegtuig ingelegd. "De profrenners gaan grotendeels met een privéjet", bevestigt Jurgen Mettepenningen. "Dat initiatief komt vanuit de renners zelf. De bondscoach houdt zich er ook mee bezig."

FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID

Over de financiële verantwoordelijkheid zijn duidelijke afspraken gemaakt. Ook die behoort de renners toe en dat hebben ze er dus wel voor over. "Iedereen betaalt zijn deel. De ploeg komt daar niet in tussen. Ze moeten dat zelf bekostigen."

Hoe gaan ze bij Pauwels Sauzen-Bingoal het werk verdelen? "De entourage van de ploeg zal zich bij ons opsplitsen. Gianni Meersman gaat naar Tabor, terwijl Mario Declercq en ikzelf in Kortrijk blijven." De cross in Kortrijk staat zaterdag op het programma. Zondag is het in Tabor te doen.