Nog maar eens pech: Visma-Lease a Bike moet aanwinst langer missen

Visma-Lease a Bike zal in de heuvelklassiekers niet kunnen rekenen op de Fransman Louis Barré. De 26-jarige Fransman kwam dit seizoen ook nog maar twee keer in actie.

Na het vertrek van Cian Uijtdebroeks naar Movistar trok Visma-Lease a Bike met Louis Barré (26) nog een nieuwe renner aan. De Fransman kon door de fusie met Lotto vrij vertrekken bij Intermarché-Wanty.

De Nederlandse ploeg heeft echter nog niet veel een beroep kunnen doen op Barré. Hij kwam aan de start van de Faun-Ardèche (28 februari) en de Faun Drome (1 maart), maar reed die wedstrijden allebei niet uit.

Barré opnieuw in de lappenmand met ziekte

Sindsdien heeft Barré niet meer gekoerst en hij moet nu ook de heuvelklassiekers missen. Barré is nog op hoogtestage vertrokken met kopman Matteo Jorgenson, maar werd ziek en is naar huis gestuurd.

Volgens Mathieu Heijboer, Head of Performance, zegt bij WielerFlits dat Barré eerder dit jaar ook al sukkelde met ziekte en ook last had van zijn knie. De Fransman zal nu eerst volledig herstellen voor hij weer aan koersen kan denken.

Jorgenson kopman in Amstel Gold Race



Matteo Jorgenson wordt zo wellicht de enige kopman van Visma-Lease a Bike in de heuvelklassiekers. De Amerikaan liet de kasseiklassiekers dit jaar links liggen en is zondag het speerpunt in de Amstel Gold Race.