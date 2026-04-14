Belg opgehemeld door ploegleider na ijzersterke Parijs-Roubaix: "Kers op de taart"

In de schaduw van winnaar Wout van Aert reed een ijzersterke Jasper Stuyven naar de derde plaats in Parijs-Roubaix. Dat komt de Leuvenaar op lof te staan van ploegleider Niki Terpstra.

Terpstra won Parijs-Roubaix zelf in 2014 en weet dus maar al te goed wat het is om de Hel van het Noorden te trotseren. Soudal Quick-Step is tevreden over de prestaties van Stuyven, die aan zijn eerste seizoen bij het team bezig is.

Stuyven zet de kers op de taart

"In alle klassiekers die hij heeft gereden, was Jasper wel heel stabiel", vertelt Terpstra bij WielerFlits. "Zijn rijtje uitslagen was ook voor de Helleklassieker al indrukwekkend."

"Dat hij uitgerekend in Parijs-Roubaix derde wordt, is een hele mooie afsluiter van die klassieke periode", vindt de Nederlander. "Het was een soort kers op de taart."

"Je zag aan de aankomst in Roubaix alleen maar blije gezichten binnen de ploeg. Jasper is een mooie transfer die het heeft waargemaakt in wedstrijden die er de laatste jaren zeker niet gemakkelijker op zijn geworden."



Stuyven tekende tot eind 2028 bij Soudal Quick-Step en moet de Belgische ploeg ook de komende jaren diensten bewijzen. Na een zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen, zijn derde plek in Parijs-Roubaix en een zevende plek in Milaan-Sanremo was Stuyven alvast de regelmaat zelve dit voorjaar.