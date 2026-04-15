Revaliderende Tiesj Benoot veroordeeld na stevige snelheidsovertreding

Tiesj Benoot werkt hard aan zijn rentree na een operatie aan een hernia. Van de politierechter in Kortrijk kreeg Benoot ondertussen wel een rijverbod en boete na een stevige snelheidsovertreding vorig jaar.

Comeback Benoot na hernia

Voor Tiesj Benoot begon 2026 niet goed, want hij moest door een hernia het hele klassieke voorjaar missen. Hij zit ondertussen wel opnieuw op de fiets, maar hij moet nog hard werken aan zijn comeback.

Over de terugkeer van Benoot in het peloton is nog geen duidelijkheid, de Tour zou wel een optie zijn. Als dat niet lukt, dan mikt Benoot op het najaar met onder meer het WK in Canada, waar Wout van Aert een doel van heeft gemaakt.

Benoot krijgt rijverbod en boete

Onlangs moest Benoot zich ook verantwoorden bij de politierechter in Kortrijk nadat hij op 16 september vorig jaar werd betrapt op te snel rijden op de A19, waar toen werken aan de gang waren.

Er was een snelheidsbeperking van 70 km/u, maar Benoot reed 120 km/u. Dat werd nog gecorrigeerd naar 113 km/u. Benoot werd uit het verkeer gehaald, maar had op dat moment ook zijn rijbewijs niet bij zich.



Omdat Benoot een blanco strafregister heeft, kreeg hij een al bij al milde straf van de politierechter. Benoot kreeg een rijverbod van 10 dagen en een boete van 480 euro, dat meldt HLN.