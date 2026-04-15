Clash om kopmanschap op WK tussen Van Aert en Evenepoel? Bondscoach schept duidelijkheid

Foto: © photonews

Op het WK in Rwanda was Remco Evenepoel de enige Belgische kopman. Dit jaar in Canada zal Wout van Aert er echter opnieuw bij zijn, al hoeft dat volgens bondscoach Serge Pauwels geen probleem te zijn.

Met zijn zege in Parijs-Roubaix heeft Wout van Aert een groot carrièredoel kunnen afvinken. Op zijn 31ste is Van Aert echter nog niet uitgeblust en hij heeft dan ook nog andere doelen die hij wil bereiken. 

Van Aert wil scoren op het WK in Canada

Onder meer op een groot kampioenschap wil Van Aert eens scoren. Op het EK op de weg werd hij in derde in 2018 en tweede in 2023, op het WK op de weg pakte Van Aert in 2020 en 2023 telkens zilver. 

Op het WK in Canada eind september zal Van Aert er dit jaar opnieuw bij zijn, vorig jaar sloeg hij het loodzware WK in Rwanda over. De regenboogtrui is het doel van Van Aert, al zal hij niet de enige Belg zijn met die ambitie.

Van Aert en Evenepoel samen kopman op WK?

Ook Remco Evenepoel zal uiteraard opnieuw wereldkampioen willen worden, vorig jaar moest hij tevreden zijn met zilver. Bondscoach Serge Pauwels verwacht echter geen problemen tussen zijn twee kopmannen. 

"Als het zover is, gaan we dat gesprek uiteraard moeten aangaan", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Maar het is niet omdat er maar één renner wereldkampioen kan worden dat je niet verschillende kaarten kan uitspelen."

Vooral Evenepoel kon al scoren toen Van Aert aan de start stond. Op het WK van 2022 pakte Evenepoel de wereldtitel en werd Van Aert vierde, op de Olympische Spelen in 2024 profiteerde Evenepoel ook van zijn aanwezigheid en pakte het goud.

