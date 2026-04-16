Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert

Eindelijk heeft Wout van Aert een kasseimonument kunnen winnen met Parijs-Roubaix. Tom Boonen denkt dat het Van Aert de komende jaren zal bevrijden om nog meer te kunnen winnen.

Hij heeft er lang op momenten wachten, maar Wout van Aert won met Parijs-Roubaix eindelijk zijn eerste kasseimonument. Zelf noemde Van Aert het zijn levenswerk, maar zijn zege kan hem de komende jaren ook helpen.

Bevrijde Van Aert door zege in Parijs-Roubaix?

Dat denkt toch viervoudig winnaar Tom Boonen. "Ik denk dat deze zege heel bevrijdend zal werken", zegt hij bij Wielerclub Wattage. Ook al is het niet de eerste zege van Van Aert in een monument, hij won in 2020 al Milaan-Sanremo.

Maar voor een klassieke renner als Van Aert is een zege in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix toch nog altijd iets belangrijker. Deze zege zal Van Aert dan ook rust geven volgens Boonen.

Boonen zag al meer rust bij Van Aert dit voorjaar

"Al vond ik dat Wout dit seizoen al veel meer rust uitstraalde. Hij trok het zich allemaal veel minder aan en reed veel vloeiender. Dat is de manier waarop je grote koersen wint." En zo geschiedde ook in Parijs-Roubaix.

Van Aert wordt in september 32 jaar, maar is zeker nog niet afgeschreven. Dit jaar werd hij nog derde in Milaan-Sanremo, tweede in Dwars door Vlaanderen en vierde in de Ronde van Vlaanderen.



Van der Poel en Pogacar kloppen zal moeilijk blijven in de topklassiekers, maar Van Aert zal door zijn zege in Parijs-Roubaix meer kunnen gokken en zo nog enkele klassiekers of topkoersen kunnen winnen.