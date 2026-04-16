Merlier wijst voorstel van Bakelants af en nuanceert zijn indrukwekkende zeges

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Merlier wijst voorstel van Bakelants af en nuanceert zijn indrukwekkende zeges
Met twee op vier scoort Tim Merlier goed in zijn eerste koersen van het seizoen. Jan Bakelants zou hem binnenkort de Giro laten rijden, maar de Tour blijft voor hem het belangrijkste?

Na een overtuigende zege in de Scheldeprijs heeft Tim Merlier in de Ronde van Limburg nog dominanter gewonnen. Merlier begon heel vroeg aan zijn sprint en zette de concurrentie op heel grote afstand. 

Bakelants wil Merlier in de Giro zien

Merlier lijkt helemaal terug te zijn na zijn moeilijke winter, waarin hij geteisterd werd door problemen met zijn knie. Co-commentator Jan Bakelants denkt dan ook dat Merlier al klaar is om in grotere koersen te scoren. 

"Het is misschien geen slecht idee om de Giro al te rijden. Die eerste tien dagen van de Giro, daar is toch niets mis mee", stelde Bakelants bij VRT1. De Giro gaat op 8 mei van start in het Bulgaarse Nessebar met een vlakke etappe. 

Geen Giro, wel stage en Hongarije voor Merlier

Maar Merlier lijkt dat niet van plan, hij zet dan ook een kanttekening bij zijn overwinningen in de Scheldeprijs en de Ronde van Limburg. "Er is nog werk hoor. Ik mis nog wat basisconditie", zegt Merlier bij Het Nieuwsblad

"In eendagskoersen als deze is dat geen ramp, maar in de Tour zou ik met deze benen niets te zoeken hebben." En dus zal Merlier dan ook op stage vertrekken om zijn achterstand weg te werken, de Ronde van Hongarije (13 tot 17 mei), moet zijn volgende wedstrijd worden.

"Ik doe het voor niemand anders": Pedersen onthult grootste motivatie in jacht op Parijs-Roubaix

"Ik doe het voor niemand anders": Pedersen onthult grootste motivatie in jacht op Parijs-Roubaix

09:00
Evenepoel doet stevige belofte en spreekt zich ook uit voor Pogacar als tegenstander

Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert

Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert

🎥 Tim Merlier degradeert de concurrentie in Limburg en pakt uit met straffe uitspraak

Makelaar Van der Poel komt met uitleg over derde mislukt voorjaar op rij van Arnaud De Lie

Makelaar Van der Poel komt met uitleg over derde mislukt voorjaar op rij van Arnaud De Lie

Nys put moed uit zege Van Aert in Parijs-Roubaix, ook Boonen laat van zich horen

"Eigenlijk erg om te zeggen": Bakelants spreekt klare taal over Evenepoel

"Eigenlijk erg om te zeggen": Bakelants spreekt klare taal over Evenepoel

Was Parijs-Roubaix nog te zwaar? Tim Merlier met de voeten op de grond gezet

"Komt nooit meer terug": Thibau Nys geeft update over knieblessure, maar baalt ook nog

"Komt nooit meer terug": Thibau Nys geeft update over knieblessure, maar baalt ook nog

"Teleurgesteld": UAE Team Emirates-XRG zit met de handen in het haar

"Veelbelovend": Ine Beyen zag uitstekend Belgisch talent in Parijs-Roubaix

"Veelbelovend": Ine Beyen zag uitstekend Belgisch talent in Parijs-Roubaix

"Afgesloten hoofdstuk": Wout van Aert heeft één doel uit zijn hoofd gezet

"Niet dezelfde fout maken": Soudal Quick-Step moet iets toegeven over Tim Merlier

"Niet dezelfde fout maken": Soudal Quick-Step moet iets toegeven over Tim Merlier

Nog maar eens pech: Visma-Lease a Bike moet aanwinst langer missen

Koersvervalsing in Parijs-Roubaix? Naesen zag iets "hallucinant" met Pogacar

Koersvervalsing in Parijs-Roubaix? Naesen zag iets "hallucinant" met Pogacar

📷 Van Aert spreekt stevige taal over zege in Roubaix én streek ook mooi bedrag op

"Dat is hoe ik het zie": Evenepoel klaar en duidelijk over zijn leven naast de koers

"Dat is hoe ik het zie": Evenepoel klaar en duidelijk over zijn leven naast de koers

'Ondanks matig voorjaar: Arnaud De Lie vraagt miljoenen voor nieuw contract'

"Niet voor 2030": Remco Evenepoel wil er niet van weten

"Niet voor 2030": Remco Evenepoel wil er niet van weten

Had Pogacar wel Parijs-Roubaix kunnen winnen? Ex-prof legt zijn fouten bloot tegen Van Aert

Clash om kopmanschap op WK tussen Van Aert en Evenepoel? Bondscoach schept duidelijkheid

Clash om kopmanschap op WK tussen Van Aert en Evenepoel? Bondscoach schept duidelijkheid

Jilke Michielsen (19) moet chemotherapie stopzetten: "Lichaam lijkt zijn max bereikt te hebben"

Revaliderende Tiesj Benoot veroordeeld na stevige snelheidsovertreding

Revaliderende Tiesj Benoot veroordeeld na stevige snelheidsovertreding

'Contract loopt af eind dit jaar: Lidl-Trek heeft beslissing genomen over Thibau Nys'

Florian Vermeersch kent verdict na zware valpartij in Parijs-Roubaix

Florian Vermeersch kent verdict na zware valpartij in Parijs-Roubaix

Sven Nys haalt gevestigde waarde binnen als versterking bij zijn veldritploeg

"Toen dacht ik echt: Wout van Aert gaat nooit meer Parijs-Roubaix winnen"

"Toen dacht ik echt: Wout van Aert gaat nooit meer Parijs-Roubaix winnen"

Belg opgehemeld door ploegleider na ijzersterke Parijs-Roubaix: "Kers op de taart"

Wielercommentator laat er geen twijfel over bestaan: "Dáárom is Van Aert zo geliefd"

Wielercommentator laat er geen twijfel over bestaan: "Dáárom is Van Aert zo geliefd"

'Lotto-Intermarché plant toekomst na Arnaud De Lie: deze drie aanwinsten worden genoemd'

Ronde van Limburg: Tim Merlier ziet winstkansen drastisch stijgen door afzeggen grote naam

Ronde van Limburg: Tim Merlier ziet winstkansen drastisch stijgen door afzeggen grote naam

Pogacar doet stevig zijn beklag na Parijs-Roubaix

Team komt met belangrijke update over Spaanse renner die aangereden werd op training

Team komt met belangrijke update over Spaanse renner die aangereden werd op training

Tourbaas waarschuwt Tadej Pogacar voor concurrent in Luik-Bastenaken-Luik: "Hij zal niet lossen"

Ploegmaat verklapt: "Dát is de voornaamste eigenschap van Wout van Aert"

Ploegmaat verklapt: "Dát is de voornaamste eigenschap van Wout van Aert"

Oliver Naesen doet belangrijke onthulling over Seixas: "Als ik mocht beslissen bij de ploeg ..."

