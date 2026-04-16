Merlier wijst voorstel van Bakelants af en nuanceert zijn indrukwekkende zeges

Met twee op vier scoort Tim Merlier goed in zijn eerste koersen van het seizoen. Jan Bakelants zou hem binnenkort de Giro laten rijden, maar de Tour blijft voor hem het belangrijkste?

Na een overtuigende zege in de Scheldeprijs heeft Tim Merlier in de Ronde van Limburg nog dominanter gewonnen. Merlier begon heel vroeg aan zijn sprint en zette de concurrentie op heel grote afstand.

Bakelants wil Merlier in de Giro zien

Merlier lijkt helemaal terug te zijn na zijn moeilijke winter, waarin hij geteisterd werd door problemen met zijn knie. Co-commentator Jan Bakelants denkt dan ook dat Merlier al klaar is om in grotere koersen te scoren.

"Het is misschien geen slecht idee om de Giro al te rijden. Die eerste tien dagen van de Giro, daar is toch niets mis mee", stelde Bakelants bij VRT1. De Giro gaat op 8 mei van start in het Bulgaarse Nessebar met een vlakke etappe.

Geen Giro, wel stage en Hongarije voor Merlier

Maar Merlier lijkt dat niet van plan, hij zet dan ook een kanttekening bij zijn overwinningen in de Scheldeprijs en de Ronde van Limburg. "Er is nog werk hoor. Ik mis nog wat basisconditie", zegt Merlier bij Het Nieuwsblad.

"In eendagskoersen als deze is dat geen ramp, maar in de Tour zou ik met deze benen niets te zoeken hebben." En dus zal Merlier dan ook op stage vertrekken om zijn achterstand weg te werken, de Ronde van Hongarije (13 tot 17 mei), moet zijn volgende wedstrijd worden.