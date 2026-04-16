Nys put moed uit zege Van Aert in Parijs-Roubaix, ook Boonen laat van zich horen

Als er iemand een zege in Parijs-Roubaix was gegund, dan was het wel Wout van Aert. Ook Thibau Nys en Tom Boonen lieten van zich horen over de overwinning van Van Aert.

Na een tweede plaats in 2022 en een derde plaats in 2023 was het eindelijk prijs voor Wout van Aert in Parijs-Roubaix. Hij klopte in de sprint wereldkampioen Tadej Pogacar en pakte zijn langverwachte zege in de Hel van het Noorden.

Van Aert een inspiratie voor Nys

Door zijn knieblessure zag Thibau Nys ook de zege van Van Aert in Parijs-Roubaix op tv. En voor Nys is die zege een inspiratie. "Het verhaal achter de overwinning was mooier dan de overwinning zelf", zegt Nys bij Sporza Daily.

"Hij is heel inspirerend op dat vlak, dat je sterker kan terugkomen uit een tegenslag." Nys kent met zijn knieblessure zijn eerste lange blessure uit zijn carrière, Wout van Aert moest de voorbije jaren al veel tegenslagen verwerken.

Boonen en co feliciteren Van Aert met zege in Parijs-Roubaix

Ook viervoudig winnaar en recordhouder Tom Boonen liet van zich horen over de zege van Wout van Aert in Parijs-Roubaix. "Dikke proficiat kampioen!", schreef hij onder de Instagram-post van Van Aert.

Van Aert kreeg ook felicitaties van nummer drie Jasper Stuyven, Club Brugge, voetballer Charles De Ketelaere, basketbalster Emma Meesseman en meervoudig wereldkampioen mountainbike Victor Koretzky.



Lees ook... Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert ›