Jilke Michielsen (19) moet chemotherapie stopzetten: "Lichaam lijkt zijn max bereikt te hebben"

Voormalig Belgische kampioene Jilke Michielsen (19) heeft slecht nieuws gedeeld over haar strijd tegen botkanker. Haar lichaam is uitgeput en kan de chemotherapie niet meer aan.

Eind maart was Jilke Michielsen (19), die ongeneeslijke botkanker heeft, nog te gast bij 'De Tafel van Gert'. Daar sprak ze onder meer over hoe ze haar eigen begrafenis aan het regelen was en over haar behandeling.

"Ik verdraag alles van de behandeling momenteel wel goed. Al voel ik wel dat het zwaarder begint te worden voor mijn lichaam en dat het begint af te zien", zei Michielsen toen. Enkele weken later heeft Michielsen slecht nieuws gedeeld op haar sociale media.

Michielsen moet chemotherapie stopzetten

"Hey kanker, wil je eventjes pauzeren? Momenteel fiets je me te snel voorbij en kan mijn lichaam niet meer volgen", schrijft ze. "Hoe graag ikzelf alles nog zou willen doen, lijkt mijn lichaam zijn max bereikt te hebben."

"Sinds een paar dagen hou ik niets meer binnen van voedsel en herstelt mijn bloed zich niet meer zoals gehoopt. Het enige wat ik nog kan doen is bestraling, zodat het braken hopelijk stopt, maar chemo kan ik jammer genoeg niet meer aan."

"Hoe graag ik het ook anders zou willen, is dit allemaal in een sneltrein aan het gebeuren. Hopelijk stopt het toch nog eventjes", besluit Michielsen nog.



