Van Aert met voorsprong de populairste: Bakelants en Boonen weten waarom

In zowat alle Vlaamse huiskamers was er afgelopen zondag euforie door de winst van Wout van Aert in Parijs-Roubaix. Tom Boonen en Jan Bakelants denken te weten waarom Van Aert zo populair is.

Van Aert bijzonder populair

Op elk startpodium van een Vlaamse koers waar hij aan de start kwam gingen de decibels het hoogst toen Wout van Aert werd aangekondigd. Pogacar, Van der Poel en Evenepoel moesten allemaal onderdoen.

Sinds Tom Boonen was er geen renner meer die zo populair was in Vlaanderen. "Wout raakt de gevoelige snaar bij de doorsnee-Vlaming", ziet Jan Bakelants een mogelijke reden bij Wielerclub Wattage.

Van Aert de nieuwe Poulidor

Tom Boonen zelf ziet ook nog een andere reden. "Als je altijd alles wint, ben je niet populair." Het palmares van Van Aert is ook een minder groot dan dat van Pogacar, Van der Poel of Evenepoel.

Van Aert kende de voorbije jaren ook veel tegenslagen, onder meer zijn twee zware valpartijen in 2024 in Dwars door Vlaanderen en de Vuelta. Boonen ziet dan ook een soort Poulidor-effect bij Van Aert, die vaak net niet won.

"Je leeft mee met hem. Wout moest er constant voor blijven vechten en de moed erin houden. Hij probeerde mannen te verslaan van wie hij al 30 keer verloren had. Als dat dan lukt, kan je geen beter boek schrijven."