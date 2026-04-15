'Ondanks matig voorjaar: Arnaud De Lie vraagt miljoenen voor nieuw contract'

Arnaud De Lie (24) lijkt bijna zeker te vertrekken bij Lotto-Intermarché. De voormalige Belgische kampioen kan op veel interesse rekenen én zou ook een stevige vraagprijs hebben.

Derde matige voorjaar op rij van De Lie

Een vierde plaats in In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem was een zeldzaam hoogtepunt van Arnaud De Lie in het klassieke voorjaar. De voormalige Belgische kampioen presteerde opnieuw niet goed.

In de Kuurne-Brussel-Kuurne, Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix gaf De Lie op. Hij werd daarnaast 62ste in Omloop Nieuwsblad en 84ste in de GP Denain. In die laatste koers kende De Lie wel veel materiaalpech.

Voor het derde seizoen op rij was het voorjaar van De Lie niet echt goed. Zijn laatste zege is ook alweer geleden van eind september vorig jaar, toen hij een uitstekende vorm te pakken had en onder meer de Renewi Tour en de Bretagne Classic won.

Arnaud De Lie vraagt stevig salaris

De Lie is einde contract bij Lotto-Intermarché en zou willen vertrekken. Heel wat ploegen zouden ook interesse tonen, met onder meer Red Bull-BORA-hansgrohe en Tudor. De vraagprijs van De Lie is wel stevig.

Volgens HLN zou de voormalige Belgische kampioen zo'n 2,5 miljoen euro willen. Dat is stevig, maar op zijn 24ste heeft De Lie ook al 33 profzeges op zijn naam staan en is hij elk jaar goed voor meer dan 2000 UCI-punten.





Als een nieuwe ploeg De Lie kan laten presteren in het voorjaar zoals hij in het najaar vaak doet, dan kan hij uitgroeien tot een toprenner die elk seizoen goed is voor meer dan tien zeges en voor nog meer UCI-punten zorgt.