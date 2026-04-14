Wielercommentator laat er geen twijfel over bestaan: "Dáárom is Van Aert zo geliefd"

Wout van Aert maakte zondag een droom waar door zijn eerste kassei te winnen in Parijs-Roubaix. Zowat de hele wielerwereld was blij voor onze landgenoot.

Van Aert kende de afgelopen jaren heel wat pech, maar zegevierde nu in een van de koersen die hem het meest op het lijf geschreven zijn. Zijn zege werd uitbundig gevierd door wielerfans in binnen- en buitenland.

Van Aert staat met zijn voeten tussen het Vlaamse volk

"De liefde voor Van Aert overstijgt Vlaanderen", zegt Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem in de podcast Kop over Kop, geciteerd door In de Leiderstrui. "Iedereen was blij met zijn winst."

Daar zijn volgens Vanbelleghem duidelijke redenen voor. "Hij is super sympathiek voor de pers, hij is super sympathiek voor de gewone mens. Hij is altijd rustig, bescheiden", voegt hij toe. "Hij neemt altijd tijd ook voor de fans, wat super belangrijk is."

"Hij is iemand die met zijn voeten tussen het Vlaamse volk staat. Dáárom is hij ook zo geliefd. Het feit dat hij dit zo lang moest meemaken, laat zien dat er zoveel emoties loskwamen. Ik heb nog nooit zo’n dag beleefd als wielercommentator."

Van Aert was al populair en zal nu mogelijk nog geliefder worden bij de wielerfans. Hij kan nu met een goed gevoel toeleven naar zijn volgende doelen, met onder meer de Ronde van Frankrijk.