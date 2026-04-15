"Komt nooit meer terug": Thibau Nys geeft update over knieblessure, maar baalt ook nog

Thibau Nys kan opnieuw trainen nadat hij vier weken niet mocht fietsen na een operatie aan zijn knie. Al moet Nys nog wat voorzichtig zijn en is hij nog niet helemaal belastbaar.

Midden maart, zo'n drie weken voor Thibau Nys aan zijn wegseizoen zou beginnen, moest Lidl-Trek melden dat Nys een operatie aan zijn knie had ondergaan. Voor Nys volgde een maand waarin hij niet mocht fietsen.

Geen heuvelklassiekers voor Nys

"Het is niet zo dat ik vier weken op vakantie ben geweest, want ik kon weinig doen. Dat kon mijn knie niet aan. Ik zat vastgekluisterd aan de zetel. Heel veel dingen die ik wilde doen, zijn er niet van gekomen", zegt Nys bij Sporza Daily.

Voor Nys betekent zijn blessure dat hij de heuvelklassiekers moet missen. Hij verliest zo de belangrijkste koersen van zijn seizoen, waar hij opnieuw een topresultaat wilde behalen. "Dat zijn kansen die nooit meer terugkomen."

Nys kan weer trainen, maar nog niet voluit

Nu kan Nys wel al opnieuw trainen, al is dat nog niet aan 100%. Er is nog wat vocht aanwezig in zijn knie en dat moet eerst verdwijnen. Daardoor kan hij nog niet heel veel uren maken op de fiets.



Wanneer Nys opnieuw zal kunnen koersen, is nog niet helemaal duidelijk. Wellicht zal dat midden juni zijn, maar er zal pas een planning opgemaakt worden als de knie van Nys helemaal genezen is.