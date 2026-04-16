Blijft De Lie dan toch bij Lotto-Intermarché? Makelaar stelt belangrijke voorwaarde

Arnaud De Lie (24) is einde contract bij Lotto-Intermarché. Volgens zijn makelaar David van der Poel is een verlengd verblijf nog altijd mogelijk, maar zijn er ook andere pistes voor de wisselvallige De Lie.

Lotto-Intermarché maakte dit jaar een nieuwe start met de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty met kopmannen Arnaud De Lie, Lennert van Eetvelt en Jarno Widar. De vraag is maar of zij volgend seizoen nog allemaal bij de ploeg zullen rijden.

Meerdere ploegen tonen interesse voor De Lie

Van Eetvelt wordt gelinkt aan een vertrek en ook de toekomst van Arnaud De Lie bij de ploeg is onzeker. Een verlengd verblijf zou nog een optie zijn voor De Lie, maar er is ook interesse van Alpecin‑Premier Tech en Red Bull-BORA‑hansgrohe.

Dat bevestigt ook zijn makelaar David van der Poel bij La Dernière Heure. "Naast zijn huidige ploeg blijven er twee à drie echt interessante opties over. We nemen de tijd om met de ploegen te praten en de opties te analyseren."

Van der Poel stelt voorwaarde voor toekomst De Lie

"Arnaud zoekt in de eerste plaats een ploeg die hem als mens ziet en niet alleen als renner. Hij heeft vertrouwen nodig, een familiaal kader en een sterk menselijk project", stelt Van der Poel toch een stevige voorwaarde.

"We willen kiezen voor een ploeg die op lange termijn wil bouwen met hem", besluit Van der Poel nog. De Lie is ondertussen aan zijn vijfde seizoen bezig bij de profs bezig bij Lotto, waarin hij 33 profzeges boekte.