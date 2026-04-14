Pogacar doet stevig zijn beklag na Parijs-Roubaix

Lorenz Lomme
| Reageer
Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen eerste kassei voor Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix. De Sloveen moest in de sprint het onderspit delven tegen Wout van Aert, na een wedstrijd waarin alle favorieten met pech af te rekenen kregen. Pogacar zelf moest even verder op een fiets van de neutrale wagen.

Er stond nog 120 kilometer op de teller toen de wereldkampioen een (eerste) lekke band kreeg. De volgwagen van UAE Team Emirates was op dat moment veraf, waardoor de neutrale wagen in actie schoot.

Pogacar kreeg een blauwe Shimano-fiets toegestopt en moest het daar even – zo'n zes kilometer –  mee zien te rooien. Maar een grote fan van de fiets is hij niet. "Het voelde erg oncomfortabel aan", wordt Pogacar geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Een kruiwagen

"Ik kreeg een ‘karjolo’", voegde hij toe. Karjolo is Sloveens dialect voor 'kruiwagen'. "Maar goed... Ik kon wel aan mijn achtervolging beginnen, maar het was lang geleden dat ik nog op een Shimano-fiets had gereden."

"De zadelhoogte was niet goed. En ook de wielen waren niet geschikt voor het terrein. Ik moest dus wel weer wisselen." Daarna kon de ster van UAE opnieuw verder op zijn Colnago.

Pogacar bereidt zich nu voor op de Amstel Gold Race. Die koers wist hij in 2023 al eens te winnen. Hij zal het er opnemen tegen onder meer Remco Evenepoel, die terugkeert na zijn derde plek in de Ronde van Vlaanderen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Paris - Roubaix
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Jasper Stuyven Oliver Naesen Lotte Kopecky Jose De Cauwer Tim Merlier Laurens Ten Dam Oscar Freire Gomez Michael Goolaerts Christoph Roodhooft Thibau Nys Florian Vermeersch Jarno Widar Dries De Bondt Ben Turner Nathan Van Hooydonck Dylan Groenewegen

Nieuwste reacties

Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved