Pogacar doet stevig zijn beklag na Parijs-Roubaix

Geen eerste kassei voor Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix. De Sloveen moest in de sprint het onderspit delven tegen Wout van Aert, na een wedstrijd waarin alle favorieten met pech af te rekenen kregen. Pogacar zelf moest even verder op een fiets van de neutrale wagen.

Er stond nog 120 kilometer op de teller toen de wereldkampioen een (eerste) lekke band kreeg. De volgwagen van UAE Team Emirates was op dat moment veraf, waardoor de neutrale wagen in actie schoot.

Pogacar kreeg een blauwe Shimano-fiets toegestopt en moest het daar even – zo'n zes kilometer – mee zien te rooien. Maar een grote fan van de fiets is hij niet. "Het voelde erg oncomfortabel aan", wordt Pogacar geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Een kruiwagen

"Ik kreeg een ‘karjolo’", voegde hij toe. Karjolo is Sloveens dialect voor 'kruiwagen'. "Maar goed... Ik kon wel aan mijn achtervolging beginnen, maar het was lang geleden dat ik nog op een Shimano-fiets had gereden."

"De zadelhoogte was niet goed. En ook de wielen waren niet geschikt voor het terrein. Ik moest dus wel weer wisselen." Daarna kon de ster van UAE opnieuw verder op zijn Colnago.

Lees ook... Tourbaas waarschuwt Tadej Pogacar voor concurrent in Luik-Bastenaken-Luik: "Hij zal niet lossen"›

Pogacar bereidt zich nu voor op de Amstel Gold Race. Die koers wist hij in 2023 al eens te winnen. Hij zal het er opnemen tegen onder meer Remco Evenepoel, die terugkeert na zijn derde plek in de Ronde van Vlaanderen.