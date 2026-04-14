'Lotto-Intermarché plant toekomst na Arnaud De Lie: deze drie aanwinsten worden genoemd'

Arnaud De Lie lijkt op weg naar de uitgang bij Lotto-Intermarché. Het team speurt ondertussen de markt af op zoek naar nieuwe (Franse) aanwinsten.

Arnaud De Lie kent een seizoen met ups, maar toch vooral downs. Hij kende al de nodige gezondheidsproblemen en wacht nog steeds op zijn eerste zege van het seizoen na een voor zijn doen pover voorjaar.

Ondertussen staan er ook nog altijd grote vraagtekens achter de toekomst van de Waal. Het contract van De Lie bij Lotto-Intermarché loopt af aan het einde van dit jaar. Volgens Het Laatste Nieuws lijkt het team zich neer te leggen bij een vertrek van de sprinter.

Red Bull of Tudor voor De Lie?

CEO Jean-François Bourlart acteert volgens de krant weinig proactief in het dossier. Dat komt doordat mede-hoofdsponsor Intermarché komend jaar wil inzetten op enkele Franse renners. Daarbij worden de namen genoemd van Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Emilien Jeannière (TotalEnergies) en Alex Baudin (EF - EasyPost). De jonge Italiaan Brandon Fedrizzi zou ondertussen een akkoord hebben met Lotto-Intermarché.

De Lie zelf zou momenteel een buitenlands avontuur verkiezen. Zo zou hij wat minder onder de loep kunnen worden genomen door de Belgische media. Volgens Het Laatste Nieuws hebben Red Bull-BORA-hansgrohe en Tudor momenteel de beste papieren om De Lie te strikken.



Die tweede ploeg ziet het contract van Matteo Trentin aflopen en beschikt over voldoende budget om De Lie een marktconform salaris te bieden. De transfersoap rond onze landgenoot blijft zo volop woeden, maar wie trekt aan het langste eind?