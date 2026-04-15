"Dat is hoe ik het zie": Evenepoel klaar en duidelijk over zijn leven naast de koers

"Dat is hoe ik het zie": Evenepoel klaar en duidelijk over zijn leven naast de koers

Remco Evenepoel probeert naast zijn job als renner ook ruimte te maken voor vrije tijd. Want voor Evenepoel is het leven naast de koers, met zijn vrouw Oumi, misschien wel nog belangrijker.

De balans vinden tussen werk en privé is voor heel wat renners moeilijk. Ze zijn vaak weken van huis weg en vooral als er kinderen zijn, wordt dat nog moeilijker. Zo besliste Simon Yates begin dit jaar om te stoppen met koersen om meer bij zijn gezin te kunnen zijn. 

Evenepoel praat niet veel met Oumi over koers

Ook Remco Evenepoel begrijpt dat maar al te goed. "Iedereen heeft een andere kijk op hoe je je leven moet leiden om een goede balans te vinden", zegt de olympische kampioen bij La Gazzetta dello Sport. 

"Ik ben voor 200 procent prof wanneer dat nodig is. Maar er zijn momenten dat ik mezelf moet uitschakelen. Dat is vooral thuis, met mijn vrouw Oumi. Na een training vraagt ze hoe het ging, en klaar. Daarna praten we niet meer over de koers."

Leven naast de koers ook belangrijk voor Evenepoel

"Als je er te gefocust op bent, loop je het risico om de controle over je privéleven te verliezen", stelt Evenepoel. Want een carrière als renner duurt zo'n 15 jaar, daarna volgt er nog een heel leven. "Een partner zijn, en vader... Dat betekent meer."

"Dat is hoe ik het zie. En die filosofie vind ik terug in de ploeg. We nemen alles zeer ernstig. Maar als ons werk erop zit, moeten we genieten. Want hoe meer je kan genieten van de goede momenten, hoe beter je kan omgaan met de slechte."

