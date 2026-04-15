"Veelbelovend": Ine Beyen zag uitstekend Belgisch talent in Parijs-Roubaix

Geen tweede zege voor Lotte Kopecky in Parijs-Roubaix, ze moest tevreden zijn met de vierde plaats. Met Marthe Goossens was er nog één Belgische in de top twintig, zij eindigde knap als dertiende.

Parijs-Roubaix voor vrouwen werd verrassend gewonnen door de Duitse kampioene Franziska Koch (FDJ United-SUEZ). Al reed Koch wel al een sterk voorjaar, met onder meer een derde plaats in de Strade Bianche.

Kopecky strandde op vierde plaats

Lotte Kopecky liet zich dan weer verrassen op Mons-en-Pévèle, waar de beslissende kopgroep wegreed met Vos, Koch, Ferrand-Prévot en Vas. De ploegmate van Kopecky moest afhaken, de Belgische werd zelf nog vierde.

Shari Bossuyt kwam zwaar ten val en moest opgeven, maar met Marthe Goossens (23) eindigde er toch nog Belgische in de top twintig. Ze sprintte in de groep die voor zesde plaats streed naar de dertiende plaats.

Goossens knap dertiende in Parijs-Roubaix

Ook Ine Beyen was onder de indruk. "Na het uitvallen van Shari mocht ze haar eigen koers rijden en die kans heeft ze gegrepen. Als je dit kan op 23-jarige leeftijd, dan is dat alleen maar veelbelovend voor de toekomst", zegt ze bij Het Nieuwsblad.



Goossens liet zich dit voorjaar ook al zien met een tweede plaats in Le Samyn, een zestiende plaats in Oetingen en een zeventiende plaats in Nokere Koerse. Vorig jaar werd Goossens ook derde in het eindklassement van de Baloise Ladies Tour.