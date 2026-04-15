Florian Vermeersch kent verdict na zware valpartij in Parijs-Roubaix

Florian Vermeersch heeft geen ernstige blessures overgehouden aan zijn valpartij in Parijs-Roubaix. Hij komt vrijdag dan ook aan de start van de Brabantse Pijl.

Door een lekke band kwam Florian Vermeersch zwaar ten val op het einde van het Bos van Wallers. Zijn wedstrijd zat er meteen op, wereldkampioen Tadej Pogacar kon daarna dus niet meer rekenen op zijn Belgische ploegmaat.

Vermeersch wandelde naar het einde van het Bos van Wallers en stapte daar in een volgwagen. Geen topresultaat voor Vermeersch dus in de koers van zijn dromen. Vorig jaar werd hij nog vijfde, in 2021 tweede.

Vermeersch kan starten in de Brabantse Pijl

Gelukkig voor Vermeersch en UAE Team Emirates-XRG heeft hij geen ernstige blessures overgehouden aan zijn valpartij. Hij kan vrijdag zijn klassieke voorjaar afsluiten in de Brabantse Pijl, dat meldt HLN.

Voor Vermeersch wordt het zijn derde deelname, maar erg succesvol was hij er nog niet. In 2023 werd hij 43ste, vorig jaar gaf hij op. Nu wordt Vermeersch een van de kanshebbers aan de start, want veel toppers zijn er niet.

Geen Pidcock in Brabantse Pijl



Dat is onder meer het geval voor Tom Pidcock. De winnaar van 2021 is nog niet hersteld van zijn zware valpartij in de Ronde van Catalonië eind maart, het is nog niet duidelijk wanneer hij zijn comeback maakt.