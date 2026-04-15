Had Pogacar wel Parijs-Roubaix kunnen winnen? Ex-prof legt zijn fouten bloot tegen Van Aert

Tadej Pogacar raakte niet af van Wout van Aert in Parijs-Roubaix en dus werd het een sprint op de piste om de zege. Al ging de wereldkampioen volgens ex-prof Thomas Dekker niet vrijuit.

Pogacar opnieuw tweede in Parijs-Roubaix

Voor het tweede jaar op rij moest Tadej Pogacar tevreden zijn met de tweede plaats in Parijs-Roubaix. Vorig jaar ging de wereldkampioen uit de bocht en moest hij Mathieu van der Poel laten rijden, nu verloor hij de sprint van Wout van Aert.

Pogacar probeerde op elke kasseistrook om van Van Aert af te geraken, maar dat lukte de wereldkampioen niet. Van Aert beet zich vast in zijn wiel en rekende op zijn sprint om de wereldkampioen te kloppen.

Ging Pogacar in de fout in de sprint?

Van Aert was ook duidelijk de snelste, al zag ex-prof Thomas Dekker de wereldkampioen wel in de fout gaan. "In het begin deed hij het nog goed door hoog te gaan rijden, maar uiteindelijk doet hij de sprint gewoon niet goed", zegt hij bij Live Slow Ride Fast.

"Hij had trager moeten rijden, want Van Aert zat eigenlijk aan de verkeerde kant van zijn wiel. Wout zat onderaan en kon niet onderdoor. Hij moest om Pogacar heen. Pogacar brengt Van Aert eigenlijk gewoon naar de finish."

Lees ook... Pogacar doet stevig zijn beklag na Parijs-Roubaix›

"Hij had de sprint echt anders kunnen rijden. Ik denk dat Wout toch had gewonnen, maar Pogacar probeerde hem ook niet zenuwachtig te maken. Het begin deed hij goed, maar die slotronde niet. Maar hij is zo'n spel ook helemaal niet gewend natuurlijk."