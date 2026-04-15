🎥 Tim Merlier degradeert de concurrentie in Limburg en pakt uit met straffe uitspraak

Tim Merlier heeft met overmacht zijn tweede overwinning van het seizoen gepakt. In de Ronde van Limburg was Merlier met veel voorsprong de beste.

Tweede zege van het seizoen voor Merlier

Na zijn overwinning in de Scheldeprijs schudde Tim Merlier een week geleden al de twijfels van zich af. In Parijs-Roubaix werd Merlier 45ste, maar hij voelde zich wel goed genoeg om weer te starten in de Ronde van Limburg.

De verwachte massasprint kwam er in Tongeren-Borgloon en daarin was Merlier met overschot de beste. Merlier kwam van achteruit met veel snelheid en zette de concurrentie al snel op grote afstand.

Merlier pakte zo zijn tweede overwinning op vier koersdagen. "De finale was nog relatief hectisch omdat er toch wel wat aanvallen waren. De ploeg was echter goed vertegenwoordigd vooraan, terwijl Van Lerberghe en ikzelf wat verder zaten in het peloton."

Merlier wint ondanks slepende schijfrem

"Ik kon opschuiven wanneer ik wilde. Die bocht op anderhalve kilometer was belangrijk, want als je daar goed doorkomt is je sprint al half gered. Ik dacht dat Gaviria aan mijn wiel zat en ik weet dat hij ook vroeg durft vertrekken."

"Met 300 meter van de streep besliste ik dan ook om mijn sprint in te zetten. Ik hoorde een schijfrem slepen, dus ik dacht dat er nog iemand in mijn wiel zat. Het was waarschijnlijk mijn eigen schijfrem die door de vele kracht aan het slippen was", stelde Merlier nog.



