"Teleurgesteld": UAE Team Emirates-XRG zit met de handen in het haar

UAE Team Emirates-XRG zit met een stevige blessuregolf, vooral heel wat kopmannen liggen in de lappenmand. En dat zorgt voor heel wat kopzorgen bij de ploeg van Tadej Pogacar.

De heuvelklassiekers staan voor de deur met vrijdag de Brabantse Pijl en zondag de Amstel Gold Race. Volgende week is er dan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, al is het bij UAE Team Emirates-XRG niet duidelijk wie er aan de start zal komen.

Kopman Tadej Pogacar vertrok na zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix opnieuw naar Monaco en zal enkel Luik-Bastenaken-Luik rijden. De wereldkampioen wil er zijn derde monument van het jaar winnen.

Veel blessure bij UAE Team Emirates-XRG

Wie zondag onder meer zondag in de Amstel Gold Race aan de start zal staan, is echter nog niet duidelijk. De ploeg kampt met een blessuregolf. "Ik ben teleurgesteld", zegt sportief manager Joxean 'Matxin' Fernandez bij Bici.

"We hadden vier kopmannen voor de Ardennen en we zijn er drie kwijt. Want naast Del Toro zullen Christen en Narváez er ook niet bij zijn. In totaal hebben we 14 renners die niet in topvorm zijn of niet goed presteren", stelt Matxin.

Del Toro liep een spierscheur op in de Ronde van het Baskenland, Christen brak zijn sleutelbeen in Milaan-Sanremo en Narvaez is nog aan het herstellen van zijn wervelbreuken die hij opliep in de Tour Down Under.





Wellens wel opnieuw fit

Tim Wellens is dan weer wel hersteld zijn van zijn sleutelbeenbreuk die hij opliep in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Belgische kampioen rijdt deze week de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race