"Teleurgesteld": UAE Team Emirates-XRG zit met de handen in het haar

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist

UAE Team Emirates-XRG zit met een stevige blessuregolf, vooral heel wat kopmannen liggen in de lappenmand. En dat zorgt voor heel wat kopzorgen bij de ploeg van Tadej Pogacar.

De heuvelklassiekers staan voor de deur met vrijdag de Brabantse Pijl en zondag de Amstel Gold Race. Volgende week is er dan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, al is het bij UAE Team Emirates-XRG niet duidelijk wie er aan de start zal komen. 

Kopman Tadej Pogacar vertrok na zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix opnieuw naar Monaco en zal enkel Luik-Bastenaken-Luik rijden. De wereldkampioen wil er zijn derde monument van het jaar winnen. 

Veel blessure bij UAE Team Emirates-XRG

Wie zondag onder meer zondag in de Amstel Gold Race aan de start zal staan, is echter nog niet duidelijk. De ploeg kampt met een blessuregolf. "Ik ben teleurgesteld", zegt sportief manager Joxean 'Matxin' Fernandez bij Bici

"We hadden vier kopmannen voor de Ardennen en we zijn er drie kwijt. Want naast Del Toro zullen Christen en Narváez er ook niet bij zijn. In totaal hebben we 14 renners die niet in topvorm zijn of niet goed presteren", stelt Matxin. 

Del Toro liep een spierscheur op in de Ronde van het Baskenland, Christen brak zijn sleutelbeen in Milaan-Sanremo en Narvaez is nog aan het herstellen van zijn wervelbreuken die hij opliep in de Tour Down Under. 

Wellens wel opnieuw fit

Tim Wellens is dan weer wel hersteld zijn van zijn sleutelbeenbreuk die hij opliep in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Belgische kampioen rijdt deze week de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race 

"Komt nooit meer terug": Thibau Nys geeft update over knieblessure, maar baalt ook nog

21:30
"Eigenlijk erg om te zeggen": Bakelants spreekt klare taal over Evenepoel

"Veelbelovend": Ine Beyen zag uitstekend Belgisch talent in Parijs-Roubaix

"Afgesloten hoofdstuk": Wout van Aert heeft één doel uit zijn hoofd gezet

🎥 Tim Merlier degradeert de concurrentie in Limburg en pakt uit met straffe uitspraak

Nog maar eens pech: Visma-Lease a Bike moet aanwinst langer missen

Koersvervalsing in Parijs-Roubaix? Naesen zag iets "hallucinant" met Pogacar

📷 Van Aert spreekt stevige taal over zege in Roubaix én streek ook mooi bedrag op

"Dat is hoe ik het zie": Evenepoel klaar en duidelijk over zijn leven naast de koers

Was Parijs-Roubaix nog te zwaar? Tim Merlier met de voeten op de grond gezet

'Ondanks matig voorjaar: Arnaud De Lie vraagt miljoenen voor nieuw contract'

"Niet voor 2030": Remco Evenepoel wil er niet van weten

Had Pogacar wel Parijs-Roubaix kunnen winnen? Ex-prof legt zijn fouten bloot tegen Van Aert

Clash om kopmanschap op WK tussen Van Aert en Evenepoel? Bondscoach schept duidelijkheid

Jilke Michielsen (19) moet chemotherapie stopzetten: "Lichaam lijkt zijn max bereikt te hebben"

"Niet dezelfde fout maken": Soudal Quick-Step moet iets toegeven over Tim Merlier

Revaliderende Tiesj Benoot veroordeeld na stevige snelheidsovertreding

'Contract loopt af eind dit jaar: Lidl-Trek heeft beslissing genomen over Thibau Nys'

Florian Vermeersch kent verdict na zware valpartij in Parijs-Roubaix

Sven Nys haalt gevestigde waarde binnen als versterking bij zijn veldritploeg

"Toen dacht ik echt: Wout van Aert gaat nooit meer Parijs-Roubaix winnen"

Belg opgehemeld door ploegleider na ijzersterke Parijs-Roubaix: "Kers op de taart"

Wielercommentator laat er geen twijfel over bestaan: "Dáárom is Van Aert zo geliefd"

'Lotto-Intermarché plant toekomst na Arnaud De Lie: deze drie aanwinsten worden genoemd'

Pogacar doet stevig zijn beklag na Parijs-Roubaix

Team komt met belangrijke update over Spaanse renner die aangereden werd op training

Tourbaas waarschuwt Tadej Pogacar voor concurrent in Luik-Bastenaken-Luik: "Hij zal niet lossen"

Ploegmaat verklapt: "Dát is de voornaamste eigenschap van Wout van Aert"

Oliver Naesen doet belangrijke onthulling over Seixas: "Als ik mocht beslissen bij de ploeg ..."

Mathieu van der Poel krijgt grote lof uit het peloton: "Chapeau!"

Ronde van Limburg: Tim Merlier ziet winstkansen drastisch stijgen door afzeggen grote naam

'Soudal Quick-Step voegt deze toprenner van INEOS toe aan selectie'

Prestatie Van Aert in een ander daglicht geplaatst: "Stoppen met zeggen dat Pogacar zich dopeert"

Topchirurg beleeft comebacks Van Aert van op eerste rij en benadrukt wat mensen vaak vergeten

Manager duidelijk over wie Van Aert is: "Je zou kunnen denken dat hij daar achteraf spijt van krijgt"

De Bondt geeft Roodhooft volledig gelijk en kroont Van der Poel tot beste man uit Parijs-Roubaix

