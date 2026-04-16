"Ik doe het voor niemand anders": Pedersen onthult grootste motivatie in jacht op Parijs-Roubaix

Mads Pedersen bleef opnieuw achter zonder klassieke zege dit voorjaar. De Deen wil echter blijven vechten voor een zege in een monument, vooral in zijn droomkoers Parijs-Roubaix.

Door zijn pols- en sleutelbeenbreuk begin februari moest Mads Pedersen snel revalideren om toch nog de klassiekers te kunnen rijden. Zes weken na zijn valpartij in Valencia stond Pedersen echter weer aan de start.

De Deen werd meteen vierde in Milaan-Sanremo, werd daarna negende in de E3 Saxo Classic, tiende in Dwars door Vlaanderen, vijfde in de Ronde van Vlaanderen en zevende in Parijs-Roubaix. Opnieuw geen zege in een monument dus.

Pedersen legt zichzelf de meeste druk op

Pedersen blijft echter doorzetten, ook al doet hij dat vooral voor zichzelf. "Als ik koers, leg ik mezelf de meeste druk op. Ik wil winnen en daar werk ik heel hard voor. Ik doe het voor niemand anders", zegt hij bij In the Middle of Lidl-Trek.

"Ik probeer Parijs-Roubaix niet te winnen om Luca (directeur Guercilena, nvdr.) blij te maken. Ik doe het zelfs niet om mijn ouders of vrouw blij te maken, daar geef ik echt niet om. Misschien is dat mijn grote ego en zelfvertrouwen, want dit is mijn doel en van niemand anders."

Pedersen wil een monument en de groene trui winnen

"Hoe ik zo gedreven blijf? Dat is een goede vraag. Ik heb dingen die ik wil bereiken, zoals een monument winnen en de groene trui in de Tour. Als dat zou lukken, ga ik iets anders willen. Dat is de drijfveer, ik wil winnen."





En dat vooral Parijs-Roubaix. "Het is zo zwaar en dat vind ik juist leuk. Het is zo'n domme koers, want eigenlijk slaat het nergens op. Maar ik hou van domme dingen doen", besluit de Deen nog.