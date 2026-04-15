Sven Nys haalt gevestigde waarde binnen als versterking bij zijn veldritploeg

Na negen jaar bij de broers Roodhooft zet Annemarie Worst (30) haar carrière verder bij de ploeg van Sven Nys. De Nederlandse veldrijdster gaat deze zomer wel nog aan de slag bij een andere wegploeg.

Al enkele weken geleden kondigde Annemarie Worst aan dat ze voor een nieuwe uitdaging en omgeving zou kiezen. Nu is ook duidelijk waar, ze zal deze winter crossen voor Baloise verzekeringen - Het Poetsbureau Lions.

"Met trots verwelkomen we Annemarie Worst in onze wielerfamilie", kondigt de ploeg de komst van Worst aan op hun sociale media. Al gaat Worst nog niet meteen rijden voor de ploeg van Sven Nys.

"Deze zomer sluit ze aan bij Team Carbonbike Giordana Sofré voor het wegprogramma en vanaf het komende veldritseizoen zal ze deel uitmaken van Baloise verzekeringen - Het Poetsbureau Lions."

Veel blessureleed voor Worst

"Annemarie is een enorm getalenteerde renster die de voorbije jaren werd afgeremd door blessures. Maar die periode ligt nu achter haar. Ze is gemotiveerder dan ooit en klaar om, met de steun van beide teams, opnieuw te schitteren."

In 2018 werd Worst Europees kampioene bij de profs, in 2020 en 2021 werd pakte ze zilver op het WK. De laatste zege van Worst dateert al van oktober 2023, toen was ze de beste in Ardooie.



