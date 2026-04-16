Makelaar Van der Poel komt met uitleg over derde mislukt voorjaar op rij van Arnaud De Lie

Al voor het derde seizoen op rij heeft Arnaud De Lie (24) er geen goed voorjaar opzitten. Zijn makelaar David van der Poel vindt dat er de kopman van Lotto-Intermarché niets te verwijten valt.

Een opgave in Kuurne-Brussel-Kuurne, Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix, een 62ste plaats in Omloop Nieuwsblad en een 84ste in de GP Denain. Arnaud De Lie kende opnieuw geen goed voorjaar.

De Lie kende perfecte winter, maar kende pech

Zijn makelaar David van der Poel gaf uitleg bij La Dernière Heure. "Mentaal is het niet eenvoudig voor hem om voor het derde jaar op rij zijn voorjaarsdoelen te missen, zeker omdat zijn winter oké was", stelt Van der Poel.

"Er was die enkelblessure, maar die had geen impact. Het is pech. Arnaud weet dat hem niets te verwijten valt. Hij heeft op alle vlakken perfect gewerkt. Die vierde plaats in In Flanders Fields was puur een kwestie van talent."

"Intern wisten we dat hij zich eigenlijk niet goed voelde. Hij heeft zelfs getwijfeld om te starten. In de anderhalve week voordien voelde hij zich niet in vorm en had hij nauwelijks getraind. In de dagen erna voelde hij zich opnieuw erg vermoeid."

Opnieuw ziekte van Lyme bij De Lie?

"Hij was niet ziek in de klassieke zin van het woord. Hij voelde zich gewoon niet goed. Erg moe, zonder duidelijke reden. En net dat maakt de situatie zo moeilijk om te managen." Heeft De Lie dan opnieuw last van de ziekte van Lyme?



"Die piste houden we in het achterhoofd. We willen precies begrijpen wat er aan de hand is, om te vermijden dat dit scenario zich elk jaar herhaalt." De Lie neemt nu dan ook even een pauze, begin mei hervat hij normaal in de Famenne Ardenne Classic.