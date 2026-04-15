"Eigenlijk erg om te zeggen": Bakelants spreekt klare taal over Evenepoel

Behoudens verrassingen komt Remco Evenepoel vrijdag niet aan de start van de Brabantse Pijl. Voor de olympische kampioen komt er zondag een uitgelezen kans om voor het eerst de Amstel Gold Race te winnen.

Geen Remco Evenepoel in Parijs-Roubaix afgelopen zondag, hij vertrok een week geleden naar Spanje voor een korte stage. Evenepoel wilde zich zo optimaal voorbereiden op de heuvelklassiekers.

In tegenstelling tot vorig jaar zal Evenepoel vrijdag niet aan de start komen van de Brabantse Pijl en dus zijn titel niet verdedigen. Na zijn ongeval op training in de winter was dat toen voor Evenepoel zijn eerste koers van het jaar.

"Het was wel te verdedigen dat hij zou starten in de Brabantse Pijl", zei Jan Bakenlants bij VRT1 tijdens de Ronde van Limburg. "Hij heeft niet meer gereden sinds de Ronde van Vlaanderen waar hij derde werd, dat was een groot succes."

"In de Brabantse Pijl had hij zijn titel kunnen verlengen, maar daar gaat het bij Evenepoel niet meer om. We verwachten niet dat hij nog eens de Brabantse Pijl wint, maar wel eindelijk de Amstel Gold Race. Ook al is dat eigenlijk erg om te zeggen."

Groot verschil in koersdagen tussen Evenepoel en Pogacar

Dat Evenepoel niet start in de Brabantse Pijl, valt ergens ook wel te begrijpen, want hij heeft nu al 23 koersdagen op zijn teller staan. "Eigenlijk kun je zeggen dat hij veel te veel heeft gekoerst", stelt Bakelants dan ook.



Het is vooral een groot verschil met zijn grote concurrent voor Luik-Bastenaken-Luik, Tadej Pogacar. De wereldkampioen kwam nog maar vier keer in actie in 2026, maar won wel drie keer en werd ook één keer tweede.