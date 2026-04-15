'Contract loopt af eind dit jaar: Lidl-Trek heeft beslissing genomen over Thibau Nys'

Thibau Nys werkt aan zijn terugkeer na een knieblessure, in juni zou hij zijn comeback willen maken. Intussen lijkt er ook duidelijkheid over zijn toekomst, Nys zou aan boord blijven bij Lidl-Trek.

Na zo'n vier weken niet op de fiets te kunnen zitten na een knieoperatie, is Thibau Nys eindelijk opnieuw aan het trainen. Hij kan nu beginnen aan zijn heropbouw, die zo'n zes weken zou moeten duren.

Terugkeer van Nys in het peloton half juni?

Nys moet zich nog beperken tot fietsen met weinig belasting, omdat er nog wat vocht in zijn knie zit. In de fitness werkt Nys wel hard om zijn verloren spieren terug te krijgen, als alles goed verloopt mag hij begin mei weer voluit trainen.

De comeback van Nys wordt in juni verwacht. De GP Gippingen (14 juni), waar Nys in 2024 won en vorig jaar tweede werd, kan een van zijn eerste koersen worden. Ook de Baloise Belgium Tour (17 tot 21 juni) zou op zijn programma staan.

Toekomst Thibau Nys

Ook over zijn toekomst zou al iets meer duidelijkheid zijn. Nys rijdt sinds 2023 voor Lidl-Trek en zijn contract zou nog lopen tot eind dit jaar. Dat is toch de officiële communicatie van Lidl-Trek.



Volgens Het Nieuwsblad is het contract van Nys ondertussen opengebroken en verlengd tot eind 2028. In het veldrijden blijft Nys uiteraard rijden bij Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions, de ploeg van zijn vader Sven.