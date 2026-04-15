📷 Van Aert spreekt stevige taal over zege in Roubaix én streek ook mooi bedrag op

Wout van Aert won afgelopen zondag voor het eerst in zijn carrière Parijs-Roubaix. Op zijn sociale media heeft Van Aert nu teruggeblikt op die zege, waar hij ook stevig wat prijzengeld voor kreeg.

Na zijn zege in Parijs-Roubaix is Wout van Aert met zijn gezin op vakantie vertrokken, pas in juni zal hij weer koersen. Van Aert maakte wel even tijd om zijn sociale media terug te blikken op zijn historische zege.

Van Aert deelde enkele foto's en pakte ook uit met een opvallend bijschrift. "Het lijkt wat onbeleefd, maar het is waar ik recht op had, denk ik", citeert hij uit het nummer Rein Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

De hashtag #all4goolie mocht ook niet ontbreken, Van Aert droeg zijn zege in Parijs-Roubaix op aan zijn overleden ploegmaat Michael Goolaerts. Tijdens Parijs-Roubaix 2018 kreeg Goolaerts een hartstilstand en overleefde dat niet.

Van Aert kreeg pak meer prijzengeld dan Koch

Van Aert streek voor zijn overwinning in Parijs-Roubaix ook nog 30.000 euro prijzengeld op, terwijl Franziska Koch bij de vrouwen 20.000 euro kreeg. Op dat bedrag moeten wel nog belastingen betaald worden.

Het prijzengeld van een overwinning gaat vaak ook niet naar de renner zelf, maar wel naar de ploegmaats en de stafleden. Van Aert heeft het prijzengeld ook niet echt nodig, hij krijgt bij Visma-Lease a Bike een bruto jaarloon van zo'n 3,5 miljoen euro.