"Toen dacht ik echt: Wout van Aert gaat nooit meer Parijs-Roubaix winnen"

Wout van Aert won afgelopen zondag zijn tweede monument. Onze landgenoot gaf zo de criticasters lik op stuk.

Van Aert kreeg de afgelopen jaren verschillende tegenslagen te verwerken, maar knokte terug. De beloning volgde in Parijs-Roubaix, waar hij een van de absolute hoogtepunten van zijn rijkgevulde carrière beleefde.

Van Aert is heel professioneel

Eurosport-commentator Jan Hermsen sprak over onze landgenoot bij de podcast Kop over Kop. "Als je met hem spreekt, is het echt een luxe. Toen hij met zijn voet in het gips zat in Calpe, maakte hij een grapje, was hij relaxed. Hij is heel professioneel."

Hermsen had niet gedacht dat Van Aert ooit nog Parijs-Roubaix zou winnen na al die tegenslagen. "Toen ik dat zag, vorig jaar, dacht ik echt: die gaat nooit meer Parijs-Roubaix winnen, er is iets in zijn hoofd gaan zitten, hij is bang geworden, dit gaat niet meer."

"Er moet toch ergens in de winter iemand met hem gepraat hebben om dat eruit te halen. Hij was vorig jaar echt bang op de fiets, dat zag je aan alles", merkt Hermsen op. "Als je ziet hoe hij Carrefour de l'Arbre rijdt, dat had hij vorig jaar nooit kunnen doen. Dan had hij op een halve meter gezeten. Wat Pogacar bij anderen doet, heeft hij bij Pogacar gedaan."

Van Aert won met Parijs-Roubaix het tweede monument in zijn carrière. Hij had eerder ook al Milaan-Sanremo gewonnen in 2020. Dit seizoen is het WK in Montréal nog een van de grote resterende doelen.