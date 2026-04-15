"Niet voor 2030": Remco Evenepoel wil er niet van weten

Remco Evenepoel is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de beste tijdrijder ter wereld. Het werelduurrecord heeft hij nog niet en voor Evenepoel is het de komende jaren ook geen prioriteit.

Wordt Evenepoel beste tijdrijder aller tijden?

Met drie wereldtitels op rij in het tijdrijden in 2023, 2024 en 2025 hoort Remco Evenepoel nu al tot de beste tijdrijders aller tijden. Met een vierde wereldtitel zou hij dit jaar Fabian Cancellara en Tony Martin evenaren.

Evenepoel zou echter de eerste renner ooit kunnen worden die vier wereldtitels op rij pakt tegen de klok, want zowel Cancellara en Martin konden dat niet. En dat zou Evenepoel zo de beste aller tijden maken tegen de klok.

Werelduurrecord geen prioriteit voor Evenepoel

De allersnelste in een uur tijd is nog altijd Filippo Ganna, de Italiaan reed in oktober 2022 maar liefst 56,792 kilometer in een uur. Hij verbeterde zo stevig het vorige record van Dan Bigham van 55,548 kilometer.

Remco Evenepoel denkt voorlopig niet aan een poging om het werelduurrecord aan te vallen. "Zeker niet dit jaar, zelfs niet in 2027. Bovendien heb ik nooit veel tijd op de baan doorgebracht", zegt hij bij La Gazzetta dello Sport.

"Met Dan Bigham hebben we iemand in ons team die ook recordhouder was op de discipline, maar wat mij betreft, als het gebeurt, zal het niet voor 2030 zijn", besluit Evenepoel. Hij heeft andere doelen in zijn carrière.