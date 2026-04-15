"Afgesloten hoofdstuk": Wout van Aert heeft één doel uit zijn hoofd gezet

Nu Wout van Aert Parijs-Roubaix heeft gewonnen, heeft hij een belangrijk carrièredoel kunnen afvinken. Daar staan nog andere doelen op, al lijkt het WK tijdrijden een afgesloten hoofdstuk te zijn.

Van Aert was wereldtopper in het tijdrijden

Vooral in het begin van zijn carrière behoorde Wout van Aert tot de wereldtop in het tijdrijden. Hij pakte in 2020 en 2021 zilver op het WK tijdrijden, telkens na Filippo Ganna. In 2021 was het verschil amper zes seconden.

Van Aert boekte ook enkele prestigieuze zeges in het tijdrijden, in totaal won hij negen keer een tijdrit in zijn carrière. Drie keer won hij het BK tijdrijden, in de Tour twee keer een tijdrit en ook één keer in Parijs-Nice en de Dauphiné.

De voorbije jaren is het tijdrijden steeds minder belangrijk geworden, onder meer door blessures. Zijn laatste zege tegen de klok is bijna drie jaar geleden, op het BK in 2023. In 2024 pakte Van Aert wel nog verrassend brons op de Spelen.

WK tijdrijden is afgesloten hoofdstuk voor Van Aert

Op het WK in Canada zal Van Aert het WK tijdrijden niet rijden. "Na zijn bronzen medaille op de Spelen lijkt hij dat hoofdstuk stilletjes te hebben afgesloten", zegt bondscoach Serge Pauwels bij Het Nieuwsblad.

Voor Van Aert is de kans op een regenboogtrui in het tijdrijden ook veel minder groot dan enkele jaren geleden. Onder meer Remco Evenepoel domineert de discipline nu en Joshua Tarling wordt ook elk jaar beter.



Lees ook... 📷 Van Aert spreekt stevige taal over zege in Roubaix én streek ook mooi bedrag op ›

Een wereldtitel in het tijdrijden komt er dus wellicht niet, maar op de weg heeft Van Aert de regenboogtrui nog niet opgegeven. Hij droomt ervan om zich in Montréal tot wereldkampioen te kronen.