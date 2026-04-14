Team komt met belangrijke update over Spaanse renner die aangereden werd op training

Jaume Guardeño ligt nog altijd in het ziekenhuis. De Spaanse renner werd eind maart aangereden op training en verkeert nog altijd in kritieke toestand.

Guardeño raakte op training betrokken in een ongeval met een auto. Volgens AS verloor hij de controle over zijn stuur, nadat hij een steen had geraakt in een lichte afdaling.

Caja Rural-Seguros RGA, het team van Guardeño, geeft op X nu een update over de toestand van de 23-jarige renner, die nog altijd in het ziekenhuis verblijft.

Kritiek, maar stabiel

"Jaume is nog altijd aan het vechten op de intensieve zorgen van het Hospital Taulí in Sabadell sinds zijn val op 31 maart, na een ongeluk op training. Zijn toestand is nog steeds kritiek, maar stabiel gezien de ernst van de situatie."

"Hij wordt constant in de gaten gehouden en de verwachting is dat hij de komende dagen nieuwe ingrepen zal ondergaan om zijn herstel te bevorderen."

"Namens de ploeg Caja Rural-Seguros RGA blijven we al onze kracht en liefde sturen naar Jaume, evenals naar zijn familieleden en naasten in deze moeilijke tijden."



