Julien Vermote is tevreden dat zijn oude ploeg blijft bestaan: "Zou zeker willen terugkeren"

Julien Vermote is nog op zoek naar een nieuwe wielerploeg. Hij heeft geen nieuw contract gekregen bij Cofidis, maar onze landgenoot ziet zelf een terugkeer naar zijn oude ploeg, Qhubeka Assos, wel zitten.

Julien Vermote legt in een interview bij Sporza uit dat het lang heeft geduurd voor de transfermarkt op gang kwam. Uiteraard is het coronavirus de oorzaak. "Door de coronacrisis was er heel wat onzekerheid", legde Vermote uit.

Zelf zou hij wel willen terugkeren naar zijn oude werkgever Qhubeka Assos. Daar was hij in de seizoenen 2018 en 2019 aan de slag. "Ik zou zeker willen terugkeren. Je rijdt een mooi programma, aangezien het nog een WorldTour-ploeg is", aldus de Belgische renner.