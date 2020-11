EF Pro Cycling versterkt zich met piepjonge Colombiaan

Bij EF Pro Cycling zijn ze bezig om hun rennersaantaal aan te dikken voor volgend seizoen. Het voortbestaan van de ploeg was lange tijd onzeker waardoor enkele renners vertrokken zijn (waaronder Vanmarcke).

Dit seizoen reden er 30 renners bij de Amerikaanse WorldTour-formatie, tot gisteren waren dat er 23 voor 2021 maar de jonge Colombiaan Daniel Arroyave heeft zich maandag bij de ploeg vervoegd voor het seizoen 2021.

Arrovaye is amper 20 jaar en won afgelopen seizoen de nationale titel bij de beloften in Colombia. In 2019 reed hij ook al de Ronde van Hongarije en Servië, alsook de Sibiu Cycling Tour. Echte uitschieters waren er niet, al is het wel duidelijk dat hij het van de lastige aankomsten moet hebben.