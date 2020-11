Jasper Stuyven heeft een nieuwe trainer: "Zou graag in 2021 Monument of etappe in grote rittenwedstrijd winnen"

Na zijn overwinning in de Omloop en drie topvijfnoteringen in de Tour wil Jasper Stuyven volgend jaar opnieuw die extra stap vooruit zetten. Daar kan een nieuwe training mogelijk bij helpen. Stuyven zal gaan samenwerken met Michel Geerinck.

Dat bevestigt de renner van Trek-Segafredo in Het Laatste Nieuws. "Jaren geleden bezocht ik zijn centrum eens om steunzolen te bekomen. In de loop van het voorbije seizoen was ik op zoek naar een nieuwe trainer. Daarbij dacht ik aan Michel. Ik hem opgebeld om zijn visie over de trainingsleer te weten te komen", vertelt Stuyven. "Die beviel me meteen."

GEÏNFORMEERD BIJ VAN MOER

Het was echter niet alleen dat wat Stuyven overtuigde. "Daarnaast informeerde ik ook bij Brent Van Moer. Brent werd toch wel groot gemaakt door Michel Geerinck. Ook Brent was positief over zijn samenwerking." De doelen van Stuyven voor volgend jaar zijn al bekend. "Ik zou graag in 2021 een Monument winnen. Of een etappe in een grotenrittenedstrijd. Of beiden", lacht de 28-jarige wielrenner.

De samenwerking met Geerinck moet verder bouwen op het positieve en nog enkele zaken finetunen. "Het is niet de bedoeling om alles om te gooien, eerder om nieuwe prikkels te geven." Onlangs trainde Stuyven in Monaco met Ewan, Gilbert en Wellens. Na de jaarwisseling volgt dan weer een andere fase in de voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen. "In principe trekken we met de ploeg in januari op stage naar het Spaanse Denia."