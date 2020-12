Renner die Groenewegen niets verweet in Polen verlaat Movistar voor Nippo-Delko

Een verandering van omgeving is op til voor één van de renners van Movistar die op een opmerkelijke wijze het nieuws haalde dit jaar. Het gaat om Eduard Prades. Hij was één van de betrokkenen bij de valpartijen in de eerste etappe van de Ronde van Polen.

Dat was de rit waarin Fabio Jakobsen ook zo vreselijk ten val kwam, na een actie van Dylan Groenewegen, die hiervoor uitgesloten werd. Onlangs geraakte bekend dat Groenewegen voor negen maanden geschorst zou worden. Prades, nochtans ook één van de slachtoffers op die bewuste dag in Polen, liet op Twitter weten dat volgens hem Groenewegen niet gesanctioneerd diende te worden en legde de schuld bij de organisatie. Nu valt er ook over Prades zelf iets belangrijks te melden: hij gaat van ploeg veranderen. Het contract van de 33-jarige Spanjaard bij Movistar werd niet verlengd. Hij verhuist naar het Franse Nippo-Delko-One Provence. Bij deze formatie heeft Prades een contract ondertekend voor twee jaar. EERSTE AVONTUUR IN FRANKRIJK Voor Prades, die al voor teams uit verschillende landen reed, wordt het een eerste avontuur in Frankrijk. Sinds 2015 reed hij in Spaanse loondienst.