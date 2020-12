Onzeker of grote namen als Carapaz en Bernal mee op ploegstage kunnen bij Ineos

Corona heeft al voor heel wat problemen gezorgd en bij Ineos worden ze weer met een nieuwe kwestie geconfronteerd, die weliswaar gerelateerd is aan het virus. Het dreigt bij de ploegstage in januari de Zuid-Amerikaanse entente te moeten missen.

Dat meldt Ciclismo Internacional. Dat zou natuurlijk enorm zonde zijn, want bij die Zuid-Amerikanen horen ook toppers als Richard Carapaz en Egan Bernal. Een stage zonder hen zou toch niet hetzelfde zijn. Het probleem ligt opnieuw bij het reisverkeer in coronatijden.

CHARTERVLUCHT

Tijdens het voorbije wielerseizoen moesten nagenoeg alle Zuid-Amerikaanse renners al via een chartervlucht overgebracht worden naar Europa, anders hadden ze het tweede deel van het seizoen niet kunnen afwerken. Nu zijn die renners weer terug in hun thuisland en lijkt het opnieuw onzeker of ze wel van het ene continent van het andere zullen mogen reizen.

Dat kan natuurlijk zijn invloed hebben op hoe de ploegstage van Ineos Grenadiers in januari er zal uitzien. Zo'n ploegstage is voor alle teams toch wel een belangrijk moment in de voorbereiding op het nieuwe wegseizoen.