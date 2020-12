Roglič blij met wereldwijde steun als winnaar van de Vélo d'Or: "Onder de indruk van erelijst"

Het is niet Wout van Aert geworden, maar met Primož Roglič is de winnaar van de Vélo d'Or wel een renner van Jumbo-Visma. De winnaar van de Vuelta heeft ook een korte reactie gegeven, waarin hij uiteraard een dankwoord had voor wie op hem stemde.

Roglič kwam misschien vorig jaar al in aanmerking voor de Vélo d'Or. Toen werd hij derde, na Alaphilippe en Bernal. Roglič volgt nu dus Alaphilippe op. "Ik heb de erelijst eens bekeken en was onder de indruk: het waren allemaal grote namen", reageert de Sloveen. "Ik wil de mensen bedanken die voor mij gestemd hebben." Wie deze prestigieuze prijs wint, weet dat zijn prestaties internationaal naar waarde worden geschat. "Ik heb begrepen dat de jury bestond uit journalisten van over de hele wereld. Het winnen van deze award beroert me echt", laat Roglič weten hoeveel het voor hem betekent. Vélo d'Or 2020 ➡️ Primoz Roglic🏆🤩 pic.twitter.com/k8JvfxgxvU — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) December 3, 2020