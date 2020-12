Mathieu van der Poel over Wout van Aert: "Ik ga niet oordelen, maar ik vond hem snel hervatten na een zwaar programma"

Dit weekend is het zo ver. Dan maakt Mathieu van der Poel zijn comeback in het veldrijden. De Nederlander wil meteen meedoen voor de overwinningen en hij laat zich ook uit over Wout van Aert.

In een interview bij Wielerflits geeft van der Poel meer uitleg over de comeback van Wout van Aert in het veldrijden. "Ik ga niet over hem oordelen. Hij kent zichzelf het beste, maar ik vond hem snel hervatten na een zwaar programma", legde van der Poel uit.

Van der Poel legt uit hoe het komt dat van Aert niet meteen kon winnen. "Het niveau is hoog. Die jongens zijn ook al langer aan het crossen en wij komen door corona uit een heel andere periode Wout moet ook meer in zijn ritme komen, aangezien hij nog meer wegrenner is."