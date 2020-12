Spilfiguur in Operatie Aderlass riskeert meer dan vijf jaar cel

Denifl, Hondo, Petacchi en Preidler: allemaal voormalige wielrenners die bij Operatie Aderlass betrokken zijn. Al zijn ze niet diegenen die het dopinggebruik organiseerde. Het is de dokter Mark Schmidt die wielrenners en andere sporters van doping voorzag.

De Duitse arts is dan ook de grote spilfiguur in Operatie Aderlass en het proces dat hieromtrent aan de gang is. Onlangs geraakte nog bekend dat het proces vertraging heeft opgelopen en een uitspraak pas tegen midden 2021 verwacht hoeft te worden.

Wel is er al een bepaalde verwachting over de mogelijke strafmaat voor Schmidt. Sporza weet dat de dokter een celstraf tot vijf en een half jaar riskeert. Dat zou de rechtbank bevestigd hebben. Het duurt dus nog wel een tijdje eer we weten of het ook zover komt. Het proces tegen Schmidt en zijn vier handlangers loopt gewoon verder.