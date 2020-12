Concurrentie twijfelt nu al aan tweede triomf Pogačar : "Kijk naar het parcours, het gaat niet gemakkelijk worden"

Na de Tourzege van Tadej Pogačar in 2020 is het uitkijken of het Sloveense supertalent er meteen een tweede eindzege aan kan toevoegen in 2021. Matt White, sportdirecteur bij Mitchelton-Scott, heeft daar nu al grote twijfels over.

Het is afwachten wat White met Mitchelton-Scott in 2021 kan inbrengen tegen de grote favorieten. Een tweede opeenvolgende eindzege voor Pogačar, dat ziet de Australiër niet meteen gebeuren. "Hij is duidelijk zeer getalenteerd, maar kijk naar het parcours, het gaat niet gemakkelijk worden voor hem om te winnen. Bijna 60 km dat tijdrijden: dat ligt hem niet echt", concludeert White bij VeloNews. TIJD VERLIEZEN IN VLAKKE TIJDRIT Ondanks dat Pogačar zo impressionant uitpakte in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles, denkt White dat het in andere chronoritten wel eens de andere kant op kan gaan. "In een vlakke tijdrit zou Roglič een minuut of meer kunnen winnen. Renners als Geraint Thomas en Tom Dumoulin kunnen twee minuten nemen." Het hoeft uiteraard geen drama te zijn voor Pogačar als hij de Tour van 2021 niet wint. "Hij gaat natuurlijk ook nog wel een lange tijd meegaan. Hij is pas 21 geworden. Hij en Bernal zijn de grote sterren onder de klassementsrenners voor de toekomst." GEEN GOEDE PLOEG En de renner van UAE heeft natuurlijk al de verwachtingen overtroffen door dit jaar de Ronde van Frankrijk te winnen. "Eerlijk gezegd dacht ik niet dat hij het kon doen. Pogačar reed slim, dat moest ook, want hij had geen goed team."